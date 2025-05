Virat Kohli: विराट कोहली रच देंगे इतिहास, मात्र इतने रन बनाते ही डेविड वार्नर का महारिकॉर्ड तोड़कर बन जाएंगे नंबर 1

Virat Kohli Most Runs Record vs PBKS: आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB vs PBKS IPL 2025 Qualifier 1) के बीच खेला जाएगा जिसमें दोनों टीमों की नजरें फाइनल में जगह बनाने पर होंगी. दोनों टीमों का इस सीजन दोनों दो बार आमना-सामना हुआ और दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा. बात करें रॉयल चैलेंजर्स के किंग विराट कोहली की जिन्होंने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए ये साबित किया है की आखिर क्यों उन्हें रन मशीन कहा जाता है. इस बीच पंजाब किंग्स के खिलाफ विराट कोहली की नजर एक बड़े कारनामे पर रहेगी. कोहली के पास पंजाब के खिलाफ डेविड वार्नर को पीछे छोड़ने का बड़ा मौका है.

किंग कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो इस समय डेविड वार्नर (David Warner Runs vs PBKS) सबसे आगे हैं. उन्होंने अब तक पंजाब किंग्स के खिलाफ 1134 रन बनाए हैं. ये रन उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए बनाए हैं. दूसरी ओर, विराट कोहली (Virat Kohli Runs vs Punjab Kings in IPL) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक पंजाब के खिलाफ 34 पारियों में 1104 रन बनाए हैं और ये सारे रन उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से ही बनाए हैं.

आज होने वाले मैच में अगर विराट कोहली 31 रन और बना लेते हैं, तो वह डेविड वार्नर को पीछे छोड़कर पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स पर छह विकेट से शानदार जीत दर्ज कर जगह पक्की की थी. इस जीत ने आरसीबी को दूसरे स्थान पर प्लेऑफ में प्रवेश करने में मदद की और अब वो आज क्वालीफायर 1 में लीग टॉपर्स पंजाब किंग्स (RCB vs PBKS Qualifier 1) से भिड़ेंगी, जबकि गुजरात टाइटंस शुक्रवार को एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस (GT vs MI Eliminator IPL 2025) से भिड़ेंगे.