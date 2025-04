'यह तो मेरा ग्राउंड है और मैं यहां का', विराट कोहली ने केएल राहुल को उन्हीं की भाषा में ऐसे दिया जवाब, Viral Video

Virat Kohli mocking Kl Rahul on his celebration viral video: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 46वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी (DC vs RCB in IPL 2025) ने 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली में खेले गए मैच में पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बल्लेबाजी की थी और 8 विकेट पर 162 रन बनाए थे जिसके बाद आरसीबी ने 4 विकेट खोकर 165 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. आरसीबी की ओर से क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और 47 गेंद पर 73 रन बनाकर बेंगलुरु को जीत दिला दी, क्रुणाल को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

बता दें कि यह मैच दिल्ली में खेला गया जो कोहली (Kohli in IPL) का होम ग्राउंड है. ऐसे में जब आरसीबी को जीत मिली तो कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज केएल राहुल के साथ हंसी मजाक करते हुए उनके बेंगलुरु में बनाए गए जश्न की याद दिलाई और उनके सामने ही उस जश्न को दोहराते दिखे, इस बार कोहली ने अपने अंदाज में जश्न मनाया. हालांकि जश्न मनाने के बाद कोहली और केएल राहुल ने हंसने लगे और एक दूसरे को गले से लगा दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Kohli mocking Kl Rahul about his celebration 😭😭 pic.twitter.com/7h4mPsJ65A — Ayush. (@OneKohli) April 27, 2025

बता दें कि इससे पहले जब आरसीबी और दिल्ली के बीच मुकाबला हुआ था तो वह मैच बेंगलुरु में हुआ था. ऐसे में जब दिल्ली ने मैच में आरसीबी को हराया था तो केएल राहुल ने जश्न मनाया था जिसमें उन्होंने कांतारा मूवी के एक एक्ट को कॉपी किया था. ऐसे में इस बार कोहली ने अपने ही अंदाज में उस जश्न को दोहराकर सुर्खियां बटोर ली.

मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाने में सफल रहे. विराट ने 47 गेंद पर 51 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ ही आरसीबी अब आईपीएल 2025 के प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. वहीं, दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा रन की पारी केएल राहुल ने खेली थी. राहुल ने 41 रन बनाए. इस समय प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है.