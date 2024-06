"आप 100 शतक पूरा करो...", जब वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सर वेस्ले हॉल ने किंग कोहली से कहा, भारतीय दिग्गज का ऐसा था रिएक्शन

Virat Kohli Meets Sir Wesley Hall : भारतीय टीम सुपर 8 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 20 जून को खेलने वाली है. बारबाडोस में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा. बता दें कि बारबाडोस में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली से मिलने के लिए वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सर वेस्ले हॉल पहुंचे थे. कोहली से मिलकर पूर्व दिग्गज ने उन्हें तोफहा के तौर पर अपनी किताब दी. वहीं, कोहली से बात करते हुए पूर्व दिग्गज ने कहा कि, "वो आपके रिकॉर्ड को पढ़ते रहते हैं .मैंने पढ़ा है कि आपके 80 शतक हैं. मैं चाहूंगा कि आप 100 शतक पूरा करें." दिग्गज के द्वारा ऐसा कहे जाने पर किंग कोहली मुस्कुराए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

पूर्व दिग्गज ओवल में अपनी बायोग्राफी 'आंसरिंग द कॉल - द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ सर वेस्ले हॉल' को कुछ भारतीय खिलाड़ियों को तोहफे स्वरूप देने आए थे. बता दें कि सर वेस्ले हॉल ने विराट कोहली को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज करार दिया और साथ ही कहा कि भारतीय क्रिकेट में कपिल देव के बाद यदि किसी गेंदबाज ने उन्हें प्रभावित किया है तो वो जसप्रीत बुमराह हैं.

Sir Wesley Winfield Hall, who is 86 years old, still follows the stats of Virat Kohli & asks Kohli to complete 100 "Hundreds". ⚡



