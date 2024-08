''हम क्रिकेट को'', विराट कोहली ने दी बधाई तो जय शाह ने अपने जवाब से जीत लिया सबका दिल

Jay Shah Told We Will Work Collaboratively: बीसीसीआई सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष चुना गया है. जिसके बाद देश के कई क्रिकेटरों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने भी जय शाह को अहम पद मिलने के बाद खास अंदाज में बधाई दी थी. जिसके बाद अब शाह ने उनका जवाब दिया है. उन्होंने लिखा है, ''शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद विराट कोहली. हम क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे. ताकि यह उत्कृष्टता का वैश्विक प्रतीक बना रहे.''

इससे पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था, ''आईसीसी चेयरमैन चुने जाने पर जय शाह को बहुत-बहुत बधाई. आपको भविष्य की बड़ी सफलताओं की शुभकामनाएं.''

Thank you, @imVkohli for your kind wishes.

We will work collaboratively towards taking cricket to unparalleled heights, ensuring it remains a global beacon of excellence. https://t.co/If1qC7Ssvm