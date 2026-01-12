IND vs NZ: 'किसी रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोच रहा', सचिन के महारिकॉर्ड तोड़ने के सवाल पर विराट कोहली के बयान ने जीता दिल

Virat Kohli on Sachin Tendulkar Milestone Break IND vs NZ: भारतीय बल्लेबाज़ी के दिग्गज विराट कोहली ने रविवार को कहा कि वह अपनी पारी की शुरुआत में ही जवाबी हमला करने वाले तरीके को अपना रहे हैं, बजाय इसके कि खेल के आगे बढ़ने का इंतज़ार करें. उनकी 91 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी ने यहां पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की चार विकेट की जीत की नींव रखी. कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने भारत को 301 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में सफलता दिलाई. कोहली ने सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय रन और शतकों के लिए सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का पीछा करने के बारे में भी अपने विचार बताए.

मैच के बाद विराट ने कहा

"ईमानदारी से कहूं तो, अगर हम आज पहले बल्लेबाजी कर रहे होते, तो मैं शायद और तेज़ी से खेलता. क्योंकि बोर्ड पर एक टोटल था, इसलिए मुझे संभलकर खेलना पड़ा और स्थिति के हिसाब से खेलना पड़ा. लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और ज़्यादा बाउंड्री मारना चाहता हूं."

कोहली ने कहा कि नंबर 3 पर उनकी मानसिकता में बदलाव आया है, जिसमें विकेट गिरने के तुरंत बाद विपक्षी टीम पर दबाव बनाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है. उन्होंने कहा, "बेसिक आइडिया यह है कि मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करता हूं, इसलिए अगर स्थिति थोड़ी मुश्किल है, तो मैं अब सिर्फ स्थिति के हिसाब से खेलने के बजाय जवाबी हमला करने पर खुद पर भरोसा करता हूं."

"क्योंकि कुछ गेंदें आपके नाम की होती हैं. इसलिए बहुत देर तक इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन साथ ही आप बेतुके शॉट नहीं खेलते, आप अपनी ताकत पर टिके रहते हैं. लेकिन आप खुद पर इतना भरोसा करते हैं कि विपक्षी टीम को बैकफुट पर ला सकें और आज जब मैं मैदान पर आया तो ठीक वैसा ही हुआ.

मैं सोचा पहली 20 गेंदों में तेजी से खेलूं तो...

"मुझे बस लगा कि अगर मैं पहली 20 गेंदों में तेजी से खेलूं, तो हम रोहित के विकेट के बाद तुरंत एक साझेदारी बना सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, "तभी विपक्षी टीम बैकफुट पर चली जाती है, और यही गेम में अंतर साबित हुआ." रविवार को 37 साल के कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में 28,000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए और सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

अपनी 624वीं पारी खेलते हुए, कोहली ने न्यूज़ीलैंड के लेग-स्पिनर आदित्य अशोक की गेंद पर चौका लगाकर यह रिकॉर्ड हासिल किया. तेंदुलकर ने यह मुकाम अपनी 644वीं पारी में हासिल किया था, जबकि श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा, जो 28000 रन क्लब में तीसरे खिलाड़ी हैं, ने यह उपलब्धि अपनी 666वीं पारी में हासिल की थी.

मैं बिल्कुल भी किसी रिकॉर्ड बारे में नहीं सोच रहा

कोहली ने कहा, "अगर मैं सच कहूं तो, जिस तरह से मैं अभी खेल रहा हूं, मैं बिल्कुल भी किसी रिकॉर्ड बारे में नहीं सोच रहा हूं." "ईमानदारी से कहूं तो, अगर मैं अपनी पूरे सफर को देखूं, तो यह किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. जब मैं आया था, तब से मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में पता था और आज मैं जिस जगह पर हूं, वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी.

"भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है. इसलिए मुझे सिर्फ़ आभार महसूस होता है. मैं हमेशा अपनी पूरी यात्रा को बहुत सम्मान और अपने दिल में बहुत ज़्यादा आभार के साथ देखता हूं और मुझे इस पर गर्व महसूस होता है." कोहली जहां भी जाते हैं और खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट फैंस का प्यार मिलता है.

"मुझे खुशी है कि मुझे इस स्थिति में रखा गया है. सच कहूं तो यह एक आशीर्वाद है. आप जो करना पसंद करते हैं, सिर्फ़ वही करके आप इतने सारे लोगों को इतनी खुशी दे सकते हैं, जो कि वह खेल खेलना है जिसे आपने बचपन से हमेशा प्यार किया है.

मैं और क्या मांग सकता हूं?

"मैं और क्या मांग सकता हूं? मैं सचमुच अपने सपने को जी रहा हूं और लोगों को खुश कर रहा हूं और मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहा हूं." रोहित शर्मा का विकेट गिरने पर कोहली बल्लेबाज़ी करने आए, जब ओपनर ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे तो भीड़ ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वापस जाने वाले बल्लेबाज़ के लिए यह थोड़ा परेशान करने वाला था, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अलग-अलग गेम में अलग-अलग टाइमिंग होती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. "सच कहूं तो मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है. MS के साथ भी ऐसा ही होता है. मैंने भी बहुत कुछ देखा है. मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने वाले खिलाड़ी के लिए यह अच्छा एहसास होता है. इसलिए मुझे बुरा लगता है. मैं भीड़ को भी समझता हूं, वे उत्साहित होते हैं और खुश होते हैं.

"तो मुझे लगता है कि यह खेल का हिस्सा है और मैं बस इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या करना है और बैटिंग पर जाने से पहले ज़्यादा न सोचूं." भारत के कप्तान शुभमन गिल ने माना कि इस समय कोहली बैटिंग को आसान बना रहे हैं.

"इन पिचों पर शुरुआत करना मुश्किल है. वह जो करते हैं, उसे दोहराना मुश्किल है. उम्मीद है कि वह रन बनाते रहेंगे." "योगदान देना हमेशा अच्छा लगता है, खासकर जब आप चेज़ कर रहे हों. वर्तमान में रहना सबसे ज़रूरी है, खासकर एथलीटों के लिए. मैं यही करने की कोशिश करता हूं."