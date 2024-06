T20 World Cup 2024: विराट कोहली नंबर 3 तो रोहित के साथ इस नए बल्लेबाज से कराएं ओपनिंग, मोहम्मद कैफ ने बताया

Virat Kohli: T20 World cup 2024 में यूएसए के खिलाफ विराट कोहली (IND vs USA Virat Kohli) गोल्डन डक का शिकार हुए, अबतक तीन मैचों में ओपनर के तौर पर कोहली फ्लॉप रहे हैं. जिसके बाद अब बहस तेज हो गई है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने कोहली से ओपनिंग कराकर गलती कर दी है. ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोहली को लेकर रिेएक्ट किया है और कहा है कि अब भारत को नई ओपनिंग जोड़ी को आजमाना चाहिए. कैफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर उन दो बल्लेबाजों के नाम का ऐलान किया है जिसे अब ओपनिंग करनी चाहिए.

कैफ ने वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी राय दी है और कहा है "देखिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का फायदा क्या होता है, आप बाहर बैठकर गेम को समझ सकते हैं. यह जान सकते हैं कि गेंदबाज आखिर क्या करना चाह रहा है. पिच किस तरह का बर्ताव दिखा रही है. विराट कोहली उस चीज में माहिर हैं. वह गेम को परखने में माहिर हैं. वह मास्टर बंदा है."

कैफ ने आगे कहा, "मेरा मानना है कि कोहली को नंबर 3 पर ही बैटिंग करनी चाहिए. यह उनके लिए बेस्ट जगह है. इस क्रम पर वो काफी रन बना सकते हैं और भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं. न्यूयॉर्क में परिस्थिति बल्लेबाजी के लिए सही नहीं थी. यहां पर बैटिंग करना मुश्किल था. हां, कोहली ने आईपीएल में ओपनिंग की थी लेकिन वहां पर पिच सपाट थी. बैटिंग के लिए सही थी. लेकिन यहां पर उनका ओपनिंग करना गलत रहा है. "

पूर्व भारतीय दिग्गज आगे बोले "अब टीम वेस्टइंडीज जाएगी, वहां पर भी पिच स्लो होगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी. मेरा मानना है कि कोहली को नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए तो वहीं जब पंत नंबर 5 से नंबर 3 पर खेल सकते हैं तो उन्हें ओपनिंग भी कराई जा सकती है. मैं चाहूंगा कि आगे से पंत और रोहित ओपनिंग करें और नंबर 3 पर कोहली बल्लेबाजी करें. "

Pant with Rohit. Virat back to number 3. That's my wish for the upcoming #T20WorldCup matches. pic.twitter.com/wsMxdNa2Ly