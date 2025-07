'पाकिस्तान के खिलाफ जो...', विराट कोहली ने विंबलडन एक्शन देखने के बाद दिया ये बड़ा बयान

Virat Kohli Compare Wimbledon to Ind vs Pak Clash: दो अलग-अलग खेलों में मैदान पर दबाव की स्थितियों के बीच समानताएं बताते हुए, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टेनिस खिलाड़ी सप्ताह दर सप्ताह जो झेलते हैं, उसकी तुलना केवल उस "दबाव" से की जा सकती है, जिसका सामना भारतीय क्रिकेटर विश्व कप नॉकआउट और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करते हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट से संन्यास ले चुके कोहली ने सोमवार को यहां अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ विंबलडन एक्शन देखने के बाद यह तुलना की. वो दिन के खेल के दौरान टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज से बातचीत कर रहे थे.

"मुझे लगता है कि दबाव की स्थितियों में अनुभव समान हो सकता है. लेकिन विश्व कप के खेल, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच या विश्व कप के सेमीफाइनल या फाइनल में हमारे लिए जो डर और दबाव होगा, उसमें आपके पैर सिर्फ़ दबाव के कारण कांप रहे होंगे"

THE GOAT SPEAKS..!!!! 🐐



- Virat Kohli talking about his experience in Wimbledon from 2015 to 2025. 🎾 pic.twitter.com/DCEcYGFDjm