''हमें गाली दे रहा था'', पाकिस्तानी फैन की विजय शंकर ने बताई करतूत, क्यों दे रहा था गालियां? VIDEO

Vijay Shankar Abused by Pakistani Fan in World Cup 2019: मौजूदा समय में पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ चारो तरफ चर्चा के बिषय बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्हें कुछ फैंस के साथ सरे राह नोकझोंक करते हुए देखा जा रहा है. यह पहला वाक्या नहीं है जब फैंस और क्रिकेटर के बीच ऐसी नोकझोंक सामने आई है. पास्ट में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. कुछ ऐसा ही हादसा भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर के साथ भी घट चुका है.

33 वर्षीय ऑलराउंडर ने उस वाक्ये को याद करते हुए बताया है कि 2019 में वर्ल्ड कप के लिए वह इंग्लैंड दौरे पर थे. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पूर्व कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों ने उनके साथ बदतमीजी की और काफी अपशब्द सुनाए. मगर उन्होंने पीछे मुड़कर एक शब्द भी नहीं कहा.

Vijay Shankar was abused by a Pakistani fan in Manchester, a day before India vs Pakistan in 2019 WC.



He could've created a scene and driven a PR campaign out of it like Haris Rauf for sympathy.



Instead he focused on cricket and took a wicket of his 1st ball the next day. pic.twitter.com/lYumODnkRo