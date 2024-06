रोहित शर्मा से विवाद नहीं, बल्कि इस वजह से बाहर हुए हैं शुभमन गिल, सबसे बड़ी अपडेट आई सामने

Shubman Gill Big update: टी20 वर्ल्ड कप 2024 से शुभमन गिल को रिलीज किए जाने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं. इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. कुछ लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच अनबन चल रही है. तो इसके इतर कुछ फैंस का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप दौरे पर गिल को अनुशासनहीनता के आरोप में रिलीज किया गया है. मगर किसी को पक्की खबर नहीं है कि आखिर क्यों शुभमन गिल लीग चरण के आखिरी मुकाबले से पहले देश लौट आए. अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब सामने आ गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शुभमन गिल जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी के रूप में जोड़ा गया था. वह पिछले काफी समय से उंगली में लगी चोट की वजह से जूझ रहे हैं.

Team India updates (TOI):



- Gill carrying finger niggle.

- Gambhir highlighted the BCCI that India should've format specific teams.

- A full strength team likely to tour Sri Lanka.

- Abhishek Sharma, Parag and Dayal likely for Zimbabwe.

