'मुझे एहसास था कि....', विराट कोहली को पहली बार RCB में शामिल करने पर बोले पूर्व मालिक विजय माल्या

How Kohli was included in the RCB team: आरसीबी टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या (Vijay Mallya on Virat Kohli) ने आरसीबी के खिताब जीतने पर रिएक्ट किया है. विजय माल्या ने क्रिकबज के साथ बात करते हुए किंग कोहली की तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि पहली बार कैसे उन्होंने कोहली को आरसीबी टीम में चुना था. माल्या ने क्रिकबज को बताया कि, "मैं ही वह व्यक्ति था जिसने विराट कोहली को चुना था. मैं चयन के लिए बैठा था, और जैसे ही मेरी बारी आई, मैंने तुरंत विराट को चुना. जाहिर है, भारत की अंडर-19 टीम के साथ उनका प्रदर्शन एक प्रभावशाली कारक था. इसलिए, वह आरसीबी कप्तान बनने के लिए एक स्वाभाविक पसंद थे. इसके अलावा टीम के पूर्व मालिक ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हर फ्रैंचाइज़ को हॉल ऑफ़ फ़ेम बनाने पर विचार करना चाहिए. जहां तक आरसीबी का सवाल है, इस फ्रेंचाइज़ के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने असाधारण परिणाम दिए हैं. मेरे विचार से, विराट, एबी और गेल हॉल ऑफ़ फ़ेमर्स हैं.

आरसीबी टीम के पूर्व मालिक ने आगे ये भी कहा कि, केएल राहुल को भी टीम में होना चाहिए था. मेरी ईमानदार राय में, अगर मैं ऑक्शन की मेज पर बैठकर निर्णय ले रहा होता, तो शायद मैं केएल राहुल को चुनता..और ऐसा सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बल्कि आप जानते हैं कि वह बैंगलोर का लड़का है. "

वहीं, जब विजय माल्या (Will Vijay Mallya Return to India) से पूछा गया कि क्या कोई संभावना है कि आप भारत वापस आएंगे... और टीम का स्वामित्व वापस ले लेंगे? इसपर माल्या ने सीधे तौर पर कहा, "बिल्कुल भी नहीं."

इसके अलावा माल्या ने आरसीबी टीम को पहली बार खरीदने को लेकर भी बात की और कहा "जब मैंने 2008 में आरसीबी फ्रेंचाइज़ के लिए बोली लगाई, तो मैंने आईपीएल को भारतीय क्रिकेट के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में देखा. मेरा विज़न एक ऐसी टीम बनाना था जो बैंगलोर की भावना को एक रूप दे सके उसे जीवंत करें ..गतिशील, ग्लैमरस हो. मैंने $112 मिलियन की बोली लगाई, जो दूसरी सबसे बड़ी बोली थी, क्योंकि मुझे इसकी क्षमता पर विश्वास था.. मैं चाहता था कि आरसीबी एक ऐसा ब्रांड बने जो सिर्फ़ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी उत्कृष्टता के लिए खड़ा हो. इसलिए मैंने इसे रॉयल चैलेंज से जोड़ा, जो हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले शराब ब्रांड में से एक है, ताकि इसे एक दमदार पहचान मिल सके. "