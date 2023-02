6, 6, 6, 6, 6 अब न्यूजीलैंड में जाकर हैरी ब्रूक ने मचाया गदर, भारतीय मूल के गेंदबाज को जड़ दिया एक ओवर में 5 छक्के, देखें Video

Harry Brook ने मचाया कोहराम

Harry Brook 5 Sixes in one Over: न्यूजीलैंड के दौरे पर इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है. टेस्ट सीरीज का आगाज 16 फरवरी से होने वाला है. पहला टेस्ट मैच 16 फरवरी को तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज से पहले कीवी टीम और इंग्लैंड टीम के बीच 2 दिन का वार्म अप मैच खेला गया है. इस वार्म अप मैच (New Zealand XI vs England, 2-day Warm-up Match) में हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. हैरी ब्रूक ने वार्म अप मैच में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 71 गेंद पर 97 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 7 चौके लगाए हैं. यही नहीं ब्रूक ने न्यूजीलैंड XI की ओर से खेल रहे भारतीय मूल के गेंदबाज आदित्य अशोक (Adithya Ashok) के एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने का कमाल किया.