Akash Deep: आकाश दीप ने मचाया गदर, 2 गेंदों में 2 बांग्लादेशी बैटर को किया बोल्ड, गंभीर-मोर्केल के रिएक्शन ने लूटी महफिल

Akash Deep Bowling video viral: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test) में बांग्लादेश की पारी के दौरान गेंदबाज आकाशदीप (Akash Deep) ने शानदार गेंदबाजी की और लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेकर धमाका कर दिया. बांग्लादेश की पारी के 9वें ओवर में जाकिर हसन और मोमिनुल हक को लगातार दो गेंद पर बोल्ड कर कमाल कर दिया. आकाश ने जैसे दो गेंद पर दो बल्लेबाजों को आउट किया वैसे ही भारतीय पवेलियन से मैच को देख रहे कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्केल चहक उठे. दोनों का रिएक्शन देखने लायक था. दोनों आकाशदीप की घातक गेंदबाजी को देखकर काफी खुश हो रहे थे. दोनों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

THE BEST SIGHT IN CIRCKET...!!!



Bowler dismantling batter's middle stump - Akash Deep with TWO in TWO! 🎯 pic.twitter.com/ItzxOaFLIE