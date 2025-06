'विराट की जर्सी' में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लिश जूनियर टीम की उधेड़ी बखिया, सोशल मीडिया पर छाए राजस्थान रॉयल्स स्टार

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने तमाम तत्व हासिल कर लिए हैं कि वह मीडिया के आकर्षण का केंद्र हैं. सच यह है कि भारतीय जूनियर टीम (अंडर-19) इंग्लैंड में वनडे सीरीज खेल रही है, लेकिन नजरें सभी की इस पर लगी रहती हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया, कितने रन बनाए, वगैरह-वगैरह. इंग्लैंड जूनियर के खिलाफ पहले वनडे में वह सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन शुक्रवार को दूसरे मैच में उन्होंने 5 छक्के जड़ते हुए 19 गेंदों पर 3 चौकों और 5 छक्कों से 48 रन बनाए, लेकिन चर्चा उन्होंने किसी और वजह से बटोरी. और चर्चा बनी 18 नंबर की जर्सी, जिसे पहले पूर्व दिग्गज विराट कोहली को छोड़कर किसी और ने नहीं पहना. जब इस तरह की बात होती हैं, तो भला फैंस की नजरों से कैसे बच सकती है.

Vaibhav Suryavanshi Using 18 Number Virat Kohli Numbe jersey in Ind vs Eng U19 Match 😲 pic.twitter.com/XaJ4KpfHkB

वैभव की जर्सी देखते ही सोशल मीडिया पर कमेंटों की झड़ी लग गई

🚨14-year old Vaibhav Suryavanshi, donning Virat Kohli's iconic No. 18 jersey, smashed 48 off just 19 balls in the U-19 ODI vs England! pic.twitter.com/1VSZ1AAjMJ