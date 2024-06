USA vs PAK: "अब बस यही मीम बाकी रह गया है", गुस्साए पाकिस्तान फैंस के मीम्स की आई बाढ़, भारतीय ले रहे जमकर मजे

Funny memes after Pakistan defeat: टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को क्रिकेट के नवजात और एसोसिएट्स देश अमेरिका के हाथों मिली शर्मनाकर हार के बाद जहां पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, तो भारतीय प्रशंसकों को मजे लेने का मौका मिल गया है. और मजा किस स्तर का, इसके "दर्शन" सोशल मीडिया पर साफ-साफ किए जा सकते हैं. अब जबकि चिर-प्रतिद्वंद्वी के साथ मेगा मुकाबला (Ind vs Pak) 9 जून को खेला जाएगा, तो उससे पहले करोड़ों भारतीय प्रशंसक जमकर पाकिस्तान टीम की खिंचाई कर रहे हैं. हालांकि, मीम्स की बरसात तो जमकर हो रही है, लेकिन बस टीवी तोड़ने जैसे विजुअल नहीं आ रहे हैं. और भारतीयों को बस इसी का इंतजार है. बहरहाल, आप इन फैंस की रचनात्मकता देखिए और इसका लुत्फ उठाइए.

आप इस पाकिस्तानी सीनियर सिटीजन के हार के बाद विचार सुनिए

Anwar Maqsood's comments on USA-Pak match. pic.twitter.com/h9J2sQXl0T — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 6, 2024

"हे प्रभु...हे हरीराम ये क्या हुआ...", समझ रहे है न आप

When Americans came to know that they have a Cricket team and it defeated Pakistan in a World Cup match.#PAKvsUSA pic.twitter.com/kn5V6bCRJS — Krishna (@Atheist_Krishna) June 6, 2024

जैसी बैटिंग कप्तान बाबर-आजम ने अमेरिका के खिलाफ की, निश्चित तौर पर सामने वाली किसी भी टीम के मन में कुछ ऐसा ही भाव आएगा

When Americans came to know that they have a Cricket team and it defeated Pakistan in a World Cup match.#PAKvsUSA pic.twitter.com/kn5V6bCRJS — Krishna (@Atheist_Krishna) June 6, 2024

आप इन दोनों की बातचीत सुनिए और लुत्फ उठाइए

After they were beaten by USA, PAKISTAN TEAM now getting roasted.



Enjoy #PAKvUSA #USAvPAK pic.twitter.com/8gs18WAcZG — Sameer Allana (@HitmanCricket) June 6, 2024

निश्चित तौर पर भारतीयों की मनोदशा तो ऐसी ही है. सोशल मीडिया से इतर फैंस ऐसे मजे ले रहे हैं