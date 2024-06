USA vs PAK: जानिए कौन हैं फुल टाइम इंजीनियर सौरभ नेत्रावाल्कर, मेगा मैच से पहले ही रिजवान की बत्ती गुल कर दी

Saurabh Netravanlakr stunne Rizwan: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में जहां एक तरफ टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले मेगा मुकाबले (Ind vs Pak) में चिर-प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की तैयारी कर रही है, तो उससे पहले ही भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने भी वीरवार को अमेरिका और पाकिस्तान (USA vs PAK) के बीच खेले गए मुकाबले में कहीं अनुभवी बल्लेबाजों को बता दिया कि वह भले ही भारत के लिए नहीं खेल सके, भले ही उनके पास उनकी तरह विशाल अनुभव नहीं है, लेकिन वह बड़ों-बड़ों को पानी पिलाने की काबिलतियत रखते हैं. और इन्हीं में से एक हैं अमेरिका के सौरभ नेत्रावाल्कर (Saurabh Netravalkar) जिन्होंने पाकिस्तानी उप-कप्तान मोहम्मद रिजवान के पैर जमने से पहले ही उखाड़ दिए.

Saurabh Netravalkar, a full time Oracle Corp. employee takes the wicket of one of Pakistan's finest batsman, Mohd Rizwan.#USAvPak #T20IWC #CricketTwitter



