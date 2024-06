"मैं तो 4 रन प्रति ओवर के लिए भी..", इस वजह से पाकिस्तानी फैंस ने सुपर ओवर में इस खिलाड़ी के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को "क्रिकेट के बेबी" अमेरिका के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया है. पूर्व क्रिकेटर से लेकर आम तक बुरी तरह गुस्से से भरे हुए हैं. हार की वजह तलाशी जा रही हैं. अब एक बडे़ फैंस ने टीम प्रबंधन के सुपर ओवर में खिलाड़ी विशेष के चयन पर सवाल खड़ा किया है. और यह खिलाड़ीहैं 33 साल के इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed), जिन्हें पाकिस्तानी टीम में सिक्सर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है. इफ्तिखार सुपर ओवर में फखर जमां के साथ 19 रन का लक्ष्य लिए मैदान पर उतरे, लेकिन सबसे जरूरत के मौके पर फिस्स बम साबित हुए, तो पाकिस्तानी फैंस उनके खून के प्यासे हो गए. वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कुछ कमेंट पढ़ लीजिए. यह देखिए कि इफ्तिखार अहमद से प्रशंसक कितने ज्यादा निराश हैं

I wouldn't back this guy to chase even 4 runs in a super over. The worst cricketer I've ever seen to play a 100 games for Pakistan. Never pick him for Pakistan again. A total embarrassment. Useless. Goodbye Iftikhar Ahmed. #PAKvUSA #PakistanCricket pic.twitter.com/u3GwWkfk2J