Urvil Patel : भारतीय बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ T-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने

Urvil Patel record in T20: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल (Urvil Patel, Fastest T20 century by Indian) ने कोहराम मचा दिया है. उर्विल पटेल भारत की ओर से टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उर्विल ने ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. पंत ने 32 गेंद पर टी20 में शतक लगाया था, वहीं अब उर्विल ने केवल 28 गेंद पर शतक लगाने कमाल कर दिखाया है. ( Fastest 100 in T20 By Indian). उर्विल पटेल ने यह कमाल त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ करने में सफलता हासिल की है. यही नहीं अब उर्विल पटेल सैयर मुश्ताक ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. बता दें कि हाली ही में मेगा ऑक्शन में उर्विल को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, लेकिन इसके बाद भी गुजरात के इस बल्लेबाज ने टी-20 में अपनी बल्लेबाजी से हड़कंप मचा दिया है.

उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ मैच में टारगेट का पीछा करते हुए 35 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली. जिसमें उन्होंने 7 चौके और 12 छक्के लगए. उर्विल का टी-20 में यह पहला शतक है. बता दें कि साल 2018 में पंत ने 32 गेंद पर टी20 शतक लगाने का कमाल किया था. अब उर्विल पटेल भारत की ओर से टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक

28 गेंद पर शतक लगाकर उर्विल ने विश्व क्रिकेट को भी चौंका दिया है. उर्विल की ओर से बनाया गया 28 गेंद पर शतक विश्व क्रिकेट में टी-20 में दूसरा सबसे तेज शतक है. टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक इस्टोनिया क्रिकेट टीम के साहिल चौहान ने लगाया है. साहिल ने 27 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. यानी उर्विल इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने से केवल एक गेंद से चूक गए हैं.

इस मैच की बात की जाए तो त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 155/8 का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद गुजरात ने उर्विल की तूफानी पारी के दम पर मैच को 10.2 ओवर में ही जीत लिया. गुजरात की ओर से उर्विल और आर्य देसाई ने पहले विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी कर धमाकेदार जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई.