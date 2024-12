भारत के लिए सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले उर्विल पटेल ने फिर से मचाई तबाही, अब इतनी गेंदों में शतक ठोक चौंकाया

Urvil Patel : सैयद मुश्ताक अली (Syed Mushtaq Ali Trophy) में उर्विल पटेल अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फैन्स को चौंका रहे हैं. कुछ दिन पहले उर्विल ने भारत के लिए टी-20 में सबसे तेज शतक जमाने का रिकॉर्ड बनाया था, उर्विल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंद पर शतक ठोका था, अब गुजरात के इस बल्लेबाज ने इंदौर में उत्तराखंड के खिलाफ मैच में केवल 36 गेंदों में शतक ठोक कर फैन्स को हैरान कर दिया है. उर्विल 41 गेंदों पर 115 रन की नाबाद पारी खेली और गुजरात को उत्तराखंड को 8 विकेट से हराने में अहम भूमिका निभाई. 115 रन बनाकर उर्विल ने टी20 में गुजरात के बल्लेबाज की ओर से बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया.

