tripura vs baroda: हार्दिक पांड्या का मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफान जारी, त्रिपुरा के युवा स्पिनर का किया ऐसा बुरा हाल

Hardik Pandya's blast: देश के अलग-अलग शहरों में खेली जा रही राष्ट्रीय टी-20 प्रीमियर सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का कत्ल-ए-आम जारी है. उनकी इस पारी से मध्य प्रदेश के होल्कर स्टेडियम में बड़ौदा ने त्रिपुरा को 12वें ओवर में ही सात विकेट से रौंद दिया, लेकिन जो हाल पांड्या ने लेप्टी स्पिनर परवेज सुल्तान का किया, वह शायद ही कभी अपने करियर में उसे कभी भूल पाएगा.

Hardik Pandya was on fire again 🔥🔥



The Baroda all-rounder went berserk smashing 6⃣,6⃣,6⃣,4⃣,6⃣ in an over on his way to a whirlwind 47(23) against Tripura 🙌🙌#SMAT | @IDFCFIRSTBank



महज 110 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ौदा ने हार्दिक के 23 गेंद में 47 रन की मदद से सिर्फ 11.2 ओवर में इसे हासिल कर लिया.पांड्या ने स्टेडियम में जमा हुए फैंस का पूरा मनोरंजन करते हुए परवेज सुल्तान के एक ओवर में चार छक्के जड़ते हुए 28 रन बटोरे. इससे पहले उनके बड़े भाई कृणाल पंड्या ने नयी गेंद से 22 रन देकर दो विकेट झटके.

अभी तक रहा है तूफानी प्रदर्शन

हार्दिक के लिए अभी तक सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट शानदार रहा है और उन्होंने बड़ौदा की सभी चार जीत में योगदान दिया है. उन्होंने पिछले चार मैचों में नाबाद 74 रन, नाबाद 41 रन, 69 रन और 47 रन बनाये. उन्होंने साथ ही दो विकेट भी झटके हैं. कुल मिलाकर हार्दिक पिछले चार मैचों में दो पचासे जड़कर अपने विकसित किए अंदाज पर फिर से मुहर लगा रहे हैं. टीम इंडिया के लिए भी पिछले कुछ टी20 मैचों में पांंड्या ने कहीं आक्रामकता और इच्छाशक्ति के साथ बल्लेबाजी की थी. उम्मीद है कि अगले मैचों में भी पांंड्या का बल्ला कुछ ऐसे ही आग उगलेगा.

फैंस सोशल मीडिया पर हार्दिक पर खूब प्यार लुटा रहे हैं

🔥Hardik Pandya Madness in SMAT🔥



74*(35) v GUJ

41*(21) v UTT

69(30) v TN

47(23) v TRI



Innings - 4

Runs - 231

Average - 115.5

Strike rate - 211.92



vs TN - 6,6,6,6,4,1 in a single over.



vs Tripura - 6,0,6,6,4,6 in a single over.#HardikPandya #SMAT2024pic.twitter.com/aZsjFvOlx5 — Pratyush Halder (@pratyush_no7) November 29, 2024

अब गेंदबाज पागल नहीं होंगे, तो क्या होंगे...!

THE MADMAN HARDIK PANDYA

He is going to make bowlers crazy #SMAT2024#hardikpandya pic.twitter.com/ST56692Fx3 — Cricketwood (@thecricketwood) November 29, 2024