Ranji Trophy: IPL 2025 ऑक्शन से पहले RCB के पूर्व खिलाड़ी का गदर, तूफानी तिहरा शतक ठोक मचाई खलबली

Mahipal Lomror Triple Hundred in Ranji Trophy: महिपाल लोमरोर ने राजस्थान के लिए इस रणजी ट्रॉफी में मात्र 357 गेंदों में अविश्वसनीय तिहरा शतक जड़ दिया है. महिपाल, आकाश चोपड़ा के महाराष्ट्र के खिलाफ 301 रन के बाद राजस्थान के लिए तिहरा शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. आईपीएल 2025 के नीलामी से ठीक पहले जिस तरह से आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी महिपाल लोमरोर जिस तरह से बल्ले से ग़दर मचा रहे हैं उम्मीद है आरसीबी समेत बाकि टीमें भी उनके पीछे दूर तक जायेंगी.

TRIPLE CENTURY BY MAHIPAL LOMROR.



- A triple hundred in just 357 balls with 25 fours and 13 sixes in the Ranji trophy. 👌 pic.twitter.com/V4WlkaI71i