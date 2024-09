Travis Head: बुमराह नहीं बल्कि भारत के इस गेंदबाज के साथ मुकाबला करने में मजा आता है, ट्रेविस हेड ने बताया

Travis Head vs Ravichandran Ashwin: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताया है जिसके खिलाफ खेलने का वो काफी आनंद लेते हैं. हेड ने जसप्रीत बुमराह का जिक्र नही किया जो भारत के ही नहीं वर्तमान क्रिकेट में दुनिया के भी बेस्ट गेंदबाज हैं. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बैटर ने अश्विन के साथ जंग को बेहद ही खास बताया है. ट्रेविस हेड ने अश्विन को दुनिया का बेस्ट ऑफ स्पिन गेंदबाज करार दिया है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए हेड ने कहा, "अश्विन के साथ मुकाबला करना मुझे काफी पसंद है. अश्विन हमेशा से शानदार ऑफ स्पिनर रहे हैं. अश्विन प्रतिस्पर्धी करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं. उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना काफी चुनौती भरा रहा है. वहीं, बेस्ट गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करना यकीनन मेरे लिए एक अच्छा अनुभव होता है. "

उस्मान ख्वाजा ने भी अश्विन (Usman Khawaja on Ashwin) की भरपूर तारीफ की है. ख्वाजा ने अश्विन को ऑफ स्पिन का बेस्ट गेंदबाज करार दिया है. अश्विन को उस्मान ने रणनीतिक गेंदबाज कहा है. अश्विन को लेकर ख्वाजा ने कहा कि, उसके पास बल्लेबाज के लिए हमेशा से एक प्लान होता है. वह हमेशा बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश करता है. उसके खिलाफ बल्लेबाजी करना यकीनन संघर्ष भरा रहता है और आपको पूरे ध्यान से बल्लेबाजी करनी होती है. वह मैच में आपसे आगे का सोचता है, जो मुझे उसके बारे में काफी पसंद है. मैं उसके क्रिकेटिंग ब्रेन को काफी पसंद करता हूं.

