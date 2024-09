Travis Head: ट्रेविस हेड के बल्ले से बना महारिकार्ड, ये बड़ा कारनामा कर तोड़ दिया वार्नर का 14 तो मैक्सवेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड

Travis Head Fastest T20I Fifty for Australia: आईपीएल 2024 में तूफान मचाने वाले हैदराबाद के उस बल्लेबाज़ का नाम तो आप सबको याद होगा जिसने मैदान पर कई रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिया जी हां सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तूफानी ओपनर बल्लेबाज़ ट्रेविस हेड (Travis Head Fastest T20 Half Century vs SCO) की जिन्होंने एक बार फिर अपने परिचित तूफानी अंदाज़ में स्कॉटलैंड के गेंदबाज़ों की ऐसी धुनाई की जिसके बाद कई रिकॉर्ड बन गए. स्कॉटलैंड के गेंदबाज़ों पर कहर बनकर टूटे ट्रेविस हेड ने टीम को 10 ओवर में ही जीत दिला दी. स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने आसान सा लक्ष्य रखा जिसे कंगारुओं ने 9.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 156 रन बनाकर सात विकेट से मैच जीत लिया.

🚨World Record Alert🚨



The Aussies just smashed the record for most runs in powerplay by putting 113 on the board in the first 6 overs as Travis Head and Mitch Marsh went on a rampage against the Scottish bowlers.#SCOvAUSonFanCode pic.twitter.com/TXplrKQzZM