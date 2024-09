Travis Head: ट्रेविस हेड के बल्ले ने फिर मचाया कोहराम, वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज़ बने

Travis Head ODI Century vs ENG in 1st Odi: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच ट्रेंटब्रिज में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में ट्रेविस हेड ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 154 रनों की नाबाद पारी खेली जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 49.4 ओवर में 10 विकेट पर 315 रन बनाये जिसके बाद जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य पाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवर शेष रहते ही 3 विकेट पर 317 रन बनाकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. ट्रेविस हेड (154) रन और मार्नस लाबुशेन (77) रन बनाकर नाबाद रहे और दोनों ने 18 ओवर में ही 148 रनों की अटूट साझेदारी की.

अपने लगातार धुआंधार प्रदर्शन से ट्रैविस हेड ने क्रिकेट जगत को हैरत में डाल रखा है, इंग्लैंड के खिलाफ अपने 154 रनों की नाबाद पारी की बदौलत हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, हेड इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दो बार (150+) से आधिक का स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन गए.

