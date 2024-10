इशान किशन के इन 3 शतकों के आगे झुक ही गई अगरकर एंड कंपनी, सोशल मीडिया बना रहा जश्न

Ishan Kishan selected against Australia A: यह तो सभी जानते ही हैं कि पिछले साल इशान किशन (Ishan Kishan's come back) दक्षिण अफ्रीका के बीच दौरे से वापस क्या लौटे कि यहां से उनके लिए सबकुछ बिगड़ गया. पिछले साल ही फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप का हिस्सा रहे इशान को टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली, तो मामला इस स्तर तक पहुंच गया कि बीसीसीआई (BCCI) ने उन सहित श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. बहरहाल, अब ऐसा लग रहा है कि इशान की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है. इशान (Ishan Kishan returns) को अगरकर एंड कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय ए टीम में जगह दी है.लग रहा है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब यह लेफ्टी बल्लेबाज टीम इंडिया की जर्सी पहने दिखाई पड़ेगा. बहरहाल, इशान अगर भारत ए टीम में जगह बनाने में सफल रहे, तो इसके पीछे उन्होंने जिद और जज्बा दिखाया. यह जिद कुछ दिन पहले ही अपने चरम पर पहुंची, तो अगरकर एंड कंपनी भी उन्हें फिर से बुलावा देने पर मजबूर हो गई.

कुछ महीने पहले इशान ने सक्रिय क्रिकेट में वापसी करते हुए बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में शतक जड़कर मैसेज दिय़ा था कि वह फिर से अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेलेक्टर इतने भर से ही संतुष्ट नहीं थे. इसके बाद इशान ने सितंबर में अनंतपुर में दलीप ट्रॉफी में भारत 'सी' के लिए खेलते हुए 126 गेंदों पर 111 शतक बनाए, तो फिर तमाम सवाल खत्म हो चके थे. इंतजार था बस सही समय का. सही समय पर इशान ने फिर मैसेज भेजा, तो सेलेक्शन कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी. सोमवार को ही रेलवे के खिलाफ खत्म हुए रणजी ट्रॉफी मैच में इशान ने एक और शतक जड़ा, जो पिछले कुछ महीनों स्तरीय क्रिकेट में उनका तीसरा शतक था और इन तीन शतकों ने ही इस विकेटकीपर को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारत ए टीम में जगह दिला दी. इस चयन के बाद उनके चाहने वाले बहुत ही खुश हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह दिन दूर नहीं, जब इशान सीनियर टीम में एक बार फिर से लौटेंगे.

बात एकदम सही है इनकी भाई...स्टेप दर स्टेप

We waited not anymore it's one step at a time - Butchi Babu Tournament - Duleep Trophy - Irani Trophy - Ranji Trophy Now..... - "India A" against "Australia A" and "India" 🔜 ISHAN KISHAN COMEBACK @ishankishan51 #IshanKishan #CricketTwitter #CricketUpdates pic.twitter.com/5SkxMMOnD1

फैंस इशान की वापसी के तरीके की जमकर सराहना कर रहे हैं

Proud to say that Ishan Kishan didn't get direct entry or free pass on the team he has earned his place with all hardwork and dedication again after all attack by media and Management.



The real king!! Ishan Kishan is back!!@ishankishan51 #IshanKishan pic.twitter.com/obJWKYOVl0