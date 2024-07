IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ भारतीय स्क्वाड का ऐलान, इन सितारों को प्रदर्शन का नहीं मिला इनाम

Team India Squad for T20 and ODI Series vs SL: सूर्यकुमार यादव को श्रीलंका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा श्रीलंका दौरे के वनडे में टीम की कप्तानी जारी रखेंगे. 27 जुलाई से पल्लेकेले में शुरू होने वाली सीरीज में शुभमन गिल दोनों सफेद गेंद वाली टीमों के उप-कप्तान होंगे. ऋषभ पंत को टी20 और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है, साथ ही शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और खलील अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है. जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 में पदार्पण करने वाले रियान पराग और हर्षित राणा को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर 50 ओवर की टीम के अन्य सदस्य होंगे. भारत 22 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगा और 27 और 28 जुलाई को लगातार दो टी20 मैचों के साथ अपने दौरे की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 30 जुलाई को सीरीज का आखिरी मैच होगा.

प्रदर्शन का नहीं मिला इनाम

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले दो खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ (Abhishek Sharma and Ruturaj Gaikwad Ruled out from SL Series) को श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है, अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी और वही ऋतुराज ने भी बल्ले से रनों की बरसात की थी. अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली. अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज के तौर पर घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और टी20ई में शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में विविधता ने उन्हें एक संभावित ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं. अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में उन्हें टीम में शामिल किए जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी.

2, 4 और 7 अगस्त को तीन वनडे मैच

2, 4 और 7 अगस्त को तीन वनडे मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. श्रीलंका का दौरा गौतम गंभीर की भारत के मुख्य कोच के रूप में पहली सीरीज है, इससे पहले राहुल द्रविड़ ने पिछले महीने वेस्टइंडीज में 2024 टी20 विश्व कप जीतकर अपना कार्यकाल समाप्त किया था. बीसीसीआई ने कहा कि वह आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2024-25 में खिलाड़ियों की उपलब्धता और भागीदारी पर नजर रखना जारी रखेगा.

टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई , अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मो. सिराज.

वनडे टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा.