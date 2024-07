Team India: 'खुले बस से...', टीम इंडिया का ऐसा है सेलिब्रेशन शेड्यूल, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया

Team India Celebration Schedule in India; Road Show in Mumbai: टीम इंडिया ने टी20 विश्व चैंपियन बनकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचाते हुए अब भारत वापस लौट रही है, इस बीच 'चैंपियंस विश्व कप 24' नाम के विशेष चार्टर फ्लाइट से भारतीय टीम दिल्ली पहुंचेगी. बता दें कि भारतीय टीम को भारत लाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान बारबाडोस' से उड़न भड़ेगी. T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया भारत आ रही है कैसी है तैयारी, इसपर बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने NDTV से बातचीत की. उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla told NDTV about Team India Celebration Schedule) ने कहा "पूरी तैयारी की जा रही है और इंडिया के विशेष विमान से उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है चार दिन से समुद्री तूफान की वजह से वहां फंसे हुए थे. उन पत्रकारों को भी साथ में ला रहे हैं जो भारत से वहां कवर करने के लिए गए थे.

#WATCH | A special flight of Air India lands at Barbados Airport. Team India will fly back to the country on this flight. pic.twitter.com/5q8NaiIJGP — ANI (@ANI) July 3, 2024

भारत आने पर टीम इंडिया का ऐसा है कार्यक्रम

कल सुबह 6 बजे विमान आ जाएगा और 11 बजे प्रधानमंत्री (Indian Players Reception Meet PM Modi) आवास में उनका रिसेप्शन है. टीम वहां पर जाएगी उनसे मिलेगी. इसके बाद टीम मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी. मुंबई में नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक उनका रोड शो (Team India Open Bus Road Show in Mumbai) है. उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम (Team India Falicitate in Vankhede Stadium with Prize Money) में उनका सम्मान होगा और 125 करोड़ का इनाम टीम इंडिया को दिया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा. रॉड शो हम इस बार उतना बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं है. रोड शो 1 किलोमीटर का होगा. यह जीत भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 साल बाद विश्व कप हमारे पास आ रहा है हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं.

सुबह 6 बजे फ्लाइट लैंड कर सकती है दिल्ली में



भारतीय टीम भारत के समय के अनुसार 4 जुलाई को सुबह 6 बजे दिल्ली लैंड कर सकती है. जिस फ्लाइट से विश्व विजेता खिलाड़ी वापस भारत आएंगे उसका नाम AIC24WC ( 'चैंपियंस विश्व कप 24) रखा गया है.