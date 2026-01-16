विज्ञापन
'मुझे विश्वास है', आखिरी वनडे से पहले उज्जैन पहुंचे कोच गौतम गंभीर, महाकाल का किया दर्शन, भस्म आरती में लिया हिस्सा
Gautam Gambhir Visit Mahakaleshwar Temple

Gautam Gambhir Visit Mahakaleshwar Temple: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के बीच शुक्रवार को उज्जैन के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया. अपने दौरे के दौरान, गंभीर ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक में पूजा-अर्चना की. महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद, गंभीर ने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की और पूजा-पाठ के सुचारू रूप से होने पर संतोष जताया. उन्होंने मंदिर में दोबारा आने की इच्छा भी जताई. पूजा-अर्चना करने के बाद भारत के हेड कोच ने कहा, "व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थीं, और दर्शन आसानी से हुए और मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा."

गंभीर का महाकालेश्वर मंदिर का दौरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज़ के निर्णायक तीसरे और आखिरी वनडे से पहले हुआ है. तीन मैचों की वनडे सीरीज़ फिलहाल 1-1 से बराबर है, जिससे दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले वाले निर्णायक मैच का मंच तैयार हो गया है.

भारत ने वडोदरा में पहले वनडे में न्यूजीलैंड पर रोमांचक चार विकेट की जीत के साथ सीरीज़ की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की थी. हालांकि, मेहमान टीम ने राजकोट में दूसरे वनडे में जोरदार वापसी करते हुए सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज करके सीरीज़ बराबर कर ली.

दूसरे वनडे मैच की बात करें तो, पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद भारत ने 50 ओवर में 284/7 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया.

कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल था. रोहित शर्मा ने चार चौकों की मदद से 38 गेंदों में 24 रन बनाए. विराट कोहली ने दो चौकों की मदद से 29 गेंदों में 23 रन बनाए. विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना आठवां वनडे शतक लगाया. वह 92 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था. गेंदबाजी में, न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमीसन (1/70), ज़ैकरी फाउल्क्स (1/67), क्रिस्टियन क्लार्क (3/56), जेडन लेनोक्स (1/42) और कप्तान माइकल ब्रेसवेल (1/34) ने विकेट लिए.

285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, विल यंग ने 98 गेंदों में सात चौकों की मदद से शानदार 87 रन बनाए. यंग ने डेरिल मिशेल के साथ मिलकर 162 रनों की शानदार साझेदारी की, जिन्होंने 117 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से मैच जिताने वाली नाबाद 131 रनों की पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने भारत में अपना सबसे बड़ा सफल वनडे रन चेज़ (285) पूरा किया.

भारत के लिए, हर्षित राणा (1/52), प्रसिद्ध कृष्णा (1/49) और कुलदीप यादव (1/82) ने विकेट लिए.

