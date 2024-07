Team India celebration : ढोल की धुन पर थिरके विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा, जमकर मना जश्न, Video

Team India celebration : टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम दिल्ली पहुंच गई है. दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों का फैन्स ने जोरदार स्वागत किया है. आज भारतीय खिलाड़ी पीएम से मुलाकात करने वाले हैं. पीएम से मुलाकात करने के बाद भारतीय खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां विक्ट्री परेड निकाला जाएगा. इसके बाद बीसीसीआई सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेगा. वहीं, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सभी खिलाड़ी फ्लाइट के अंदर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में रोहित और पंत की जमकर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं तो वहीं किंग कोहली ट्रॉफी को देखकर इमोशनल नजर आ रहे हैं. फैन्स इस वीडियो पर लगाकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में सभी खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाया गया है.

बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शनिवार को आईसीसी ट्रॉफी के लिए 11 साल के इंतजार को खत्म करते हुए देश को अपना दूसरा टी-20 विश्व खिताब दिलाया. एयर इंडिया की विशेष चार्टर फ्लाइट AIC24WC - एयर इंडिया चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप - बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 4:50 बजे ब्रिजटाउन, बारबाडोस से रवाना हुई और 16 घंटे की लगातार यात्रा के बाद गुरुवार को सुबह 6 बजे (IST) दिल्ली पहुंची. भारतीय टीम, उसका सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों के परिवार और कुछ बोर्ड अधिकारी यात्रा करने वाले मीडिया दल के सदस्यों के साथ फ्लाइट में सवार हैं.

Travelling with the prestigious 🏆 on the way back home! 😍



🎥 WATCH: #TeamIndia were in excellent company during their memorable travel day ✈️👌 - By @RajalArora #T20WorldCup pic.twitter.com/0ivb9m9Zp1