तमीम इकबाल का यू-टर्न, संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद फैसला लिया वापस

बता दें कि तमीम इकबाल से पहले भी कई क्रिकेटर संन्यास के फैसले के बाद अपने फैसला बदलकर टीम के लिए खेलते नजर आए हैं. इसमें शाहिद अफरीदी, मोईन अली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं.

इकबाल ने अपने संन्यास लेते वक्त कहा था, "यह मेरे करियर का अंत है..मैंने खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है.. मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। मैं इसी क्षण से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं" उन्होंने कहा था, "मैं अपनी टीम के सभी साथियों, कोचों, बीसीबी (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) के अधिकारियों, मेरे परिवार के सदस्यों तथा उन सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो मेरी इस लंबी यात्रा में मेरे साथ रहे हैं। इन सभी ने मुझ पर भरोसा बनाये रखा."

इकबाल ने अपने 16 वर्ष के क्रिकेट करियर में 70 टेस्ट में 5,134 रन बनाये जिसमें 10 शतक और एक दोहरा शतक शामिल हैं.

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का पूरा शेड्यूल

5 अक्टूबर बांग्लादेश Vs अफगानिस्तान, एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला

10 अक्टूबर बांग्लादेश Vs इंग्लैंड, एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला

14 अक्टूबर बांग्लादेश Vs न्यूजीलैंड, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई

19 अक्टूबर बांग्लादेश Vs भारत, एमसीए स्टेडियम, पुणे

24 अक्टूबर बांग्लादेश Vsदक्षिण अफ्रीका, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

28 अक्टूबर बांग्लादेश Vs श्रीलंका, ईडन गार्डन, कोलकाता

31 अक्टूबर बांग्लादेश Vs पाकिस्तान, ईडन गार्डन, कोलकाता

6 नवंबर बांग्लादेश Vs नीदरलैंड्स, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

12 नवंबर बांग्लादेश Vsऑस्ट्रेलिया, एमसीए स्टेडियम, पुणे

