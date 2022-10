ENG vs IRE Live: आयरलैंड को हराकर दूसरी जीत हासिल करने उतरेगी इंग्लैंड, टॉस कुछ ही देर में

आयरलैंड संभावित XI

पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), लोर्कन टकर (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडायर, सिमी सिंह, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल

इंग्लैंड संभावित XI

जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), एलेक्स हेल्स, डेविड मालन, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, मोइन अली, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड आयरलैंड



Here are the Live Score Updates from the T20 World Cup Super-12 match between England and Ireland straight from Melbourne Cricket Ground