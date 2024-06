Rohit Sharma And Virat Kohli: जब पहली बार विराट और रोहित ने की थी T20I में ओपनिंग, तो हुआ था कुछ ऐसा

T20 World Cup 2024: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है. आयरलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI) क्या होगी. इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वहीं, कयास ये भी लग रहे हैं कि ओपनिंग में कोहली और रोहित (Virat Kohli vs Rohit Sharma) उतर सकते हैं. कई पूर्व दिग्गजों ने माना है कि रोहित और कोहली ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हैं तो भारतीय टीम को काफी फायदा होगा. वैसे, अबतक कोहली और रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में एक बार ओपनिंग बल्लेबाजी की थी. जब दोनों बल्लेबाज एक साथ ओपनिंग करने आए थे तो गेंदबाजों के होश उड़ गए थे. बता दें कि साल 2021 में 20 मार्च को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 में रोहित और कोहली ने एक साथ ओपनिंग बल्लेबाजी की थी.

कोहली और रोहित ने किया था धमाका (When Virat Kohli opened with Rohit Sharma in a T20I match)

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रोहित और कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे थे. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 94 रन बना दिए थे. रोहित ने 34 गेंद पर 64 रन की पारी खेली थी तो वहीं विराट ने ओपनिंग करते हुए 52 गेंद पर 80 रन बनाए थे. दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब धुनाई की थी. रोहित ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए थे तो वहीं, कोहली ने 7 चौके और 2 छक्के उड़ाए थे. दोनों की बल्लेबाजी ऐसी थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन और लेंथ एक तरह से भूल से गए थे. भारतीय टीम ने इस मैच में 2 विकेट पर 224 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 188 रन ही बना सकी थी. भारत यह मैच 36 रन से जीतने में सफल रहा था.

क्या टी-20 वर्ल्ड कप में रोहित और कोहली करेंगे ओपनिंग

अब टी-20 वर्ल्ड कप का पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला जाने वाला है. अब सवाल उठता है कि क्या आजके मैच में कोहली और रोहित ओपनिंग करेंगे. सुनील गावस्कर से लेकर मोहम्मद शमी ने कोहली और रोहित को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर बैटिंग करने की वकालत की है. ऐसे में अब देखना है कि टीम मैनेजमेंट इसके बारे में क्या फैसला करता है.