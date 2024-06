T20 World Cup 2024: कितने बुरे दिन आ गए टीम बाबर के, "विदाई" के मौके पर सुनने पड़े रहे ऐसे शर्मिंदगी भरे बोल

भगवान ने करे किसी को ऐसे दिन दिखाए, लेकिन जब देखने की पड़ जाएं, तो क्या किया जाए! अमेरिका में जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में पाकिस्तान को ऐसे ही दिनों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस पाकिस्तानी टीम ने शायद ही पहले ही कभी देखें हों. कभी ऐसा भी समय था जब 1996 विश्व कप में क्वार्टरफाइनल में भारत के हाथों हार के बाद कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी दुबई के लि निकल गए थे, तो कुछ को रात के अंधेर में एयरपोर्ट से उनके घर लेकर जाया गया था. कमोबेश टीम की स्थिति ऐसी ही, बस दौर का अंतर जरूर है. बहरहाल शुक्रवार को बारिश के कारण आयरलैंड और अमेरिका (USA vs IRE) का मैच रद्द होने के साथ ही पाकिस्तान का मेगा इवेंट से पत्ता कट गया. और इसके बाद जब टीम बाबर (Babar Azam) नेट प्रैक्टिस के बाद स्टेडियम से बाहर निकली, तो टीम को "जिंबाब्वे..जिंबाब्बे" के नारे पाकिस्तानी फैंस से सुनने पड़े.खिलाड़ी चेहरों पर निराशा का भाव लिए टीम बस में चढ़ रहे थे, लेकिन नाराज फैंस के नारों की गूंज लगातार ऊंची होती गई. आप देखिए कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर झुकाए चले जा रहे हैं.

Pakistani Crowd in USA chanting zimbaber zimbaber after Pakistan out from T20 world cup 2024 .



#USAvsIRE#PakistanCricket pic.twitter.com/odFIBqBV1q — PKMKB (@PorkyAbbu) June 14, 2024

बाबर की इंग्लिश का मजाक भी जमकर बन रहा है. आप सुनिए और मजा लीजिए

फैंस वास्तव में कुछ नहीं कर सकते,लेकिन मन की भावनाओं का इजहार कुछ ऐसे जरूर किया जा सकता है. और इसकी भरमार है