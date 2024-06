T20 World Cup 2024 Final: विश्व कप जीत के बाद रात भर नाचता रहा पूरा इंडिया, ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी

शनिवार देर रात टीम रोहित (Rohit Sharma) की दक्षिण अफ्रीका पर 7 रन से रोमांचक खिताबी जीत के बाद पूरे देश की सड़कों पर वैसा नजारा दिखा, जो यदा-कदा ही दिखता है. शायद कुछ ऐसी ही तस्वीरें साल 2011 में धोनी की कप्तानी में भारत में ही आयोजित हुए फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप में जीत के बाद दिखाई पड़ी थीं. और शनिवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को क्या पीटा, एक बार फिर ऐसा ही नजारा पैदा हो गया. आम से लेकर खास तक सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीरें देखते ही देखतें वायरल हो गईं. चाहे दिल्ली हो या मुंबई, हैदराबाद हो या चेन्नई. बड़े से लेकरे छोटे, बरेली से लेकर दुबई तक भारत की जीत का जश्न लोगों ने सड़कों पर नाचकर, आतिशीबाजी और ढोल-नगाड़ों की धुन पर डांस के साथ मनाया. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर देश के कोने-कोने के वीडियो वायरल हो गए. हम आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके रौंगटे खड़े कर देंगे.

लखनऊ की इस सड़के के नजारे जैसा हाल देश के शहर-शहर का था

Celebrations all across the Lucknow Streets, after India's historic win.



City came alive after midnight.



Team India won our hearts.



And Lucknow's zest is just top notch and so is Lucknowites ♥️



Congratulations everyone



This win will stay with us forever. pic.twitter.com/EOBpPm0IIW — Lucknow Development Index (@lucknow_updates) June 29, 2024

जीत के इस जोश को देखिए...हर शख्स की खुशी की तरंग को देखिए

The World Cup cricket celebration in the streets of India 🇮🇳 pic.twitter.com/1KF4MRllPp — Habib Khan (@HabibKhanT) June 29, 2024

मुंबई का यह दादर इलाका ही नहीं, बल्कि तमाम इलाके फैंस के भीड़ और जश्न से गूंजायमान हो उठे

Celebrations scenes from Shivaji Park, Dadar #INDvSAFinal pic.twitter.com/pJgnFPLYur — The Khel India (@TheKhelIndia) June 29, 2024

हैदराबाद की सड़कों पर होली से लेकर दिवाली एक साथ मनाई गई

जीत के बाद फैंस की चित्कारों से चेन्नई दहल उठा

मरीन ड्राइव पर भी खूब मनी दिवाली

MARINE DRIVE MUMBAI CELEBRATIONS AFTER TEAM INDIA's WIN 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/UV7mCGFVCN — Dr Khushboo 🇮🇳 (@khushbookadri) June 29, 2024

ये भारत की नहीं, भाई साहब दुबई की सड़के हैं