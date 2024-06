Jasprit Bumrah: "बुमराह विश्व में..." पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शोएब मलिक जैसी बुमराह की तारीफ पहले किसी ने नहीं की

Jasprit Bumrah: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अफगानिस्तान को सुपर-8 राउंड के मुकाबले में 47 रन से पटखनी देने के बाद हर ओर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के ही नाम का शोर है. इन दोनों ने अपने प्रदर्शन से दुनिया भर में अपना कद ऊंचा किया है. और यही वजह है कि दोनों को विश्व के हर कोने से ऐसे कमेंट मिल रहे हैं, जो पहले कभी देखने और सुनने को नहीं मिले. और जब बयान किसी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की ओर से आए, तो इसके बहुत ही ज्यादा मायने हो जाते हैं. अब बुमराह की बॉलिंग पर फिदा हुए सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के पति और पूर्व कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने बुमराह के लिए बड़ा कमेंट किया है

यूं तो बुमराह को इस प्रदर्शन के बाद अलग-अलग खिलाड़ियों से तारीफ मिल रही है, लेकिन मलिक ने जो कहा, वह अभी तक का सबसे बड़ा कमेंट है, क्योंकि उन्होंने बुमराह को विराट कोहली से जोड़ दिया है. मलिक ने कहा, 'बुमराह विश्व में बॉलिंग के विराट कोहली हैं." मलिक के ये कम शब्द किसी और खिलाड़ी द्वारा की गई तारीफ के सौ शब्दों के बराबर हैं. और आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं.

Shoaib Malik said "Jasprit Bumrah is the Virat Kohli of Bowling in the World". [Ten Sports] pic.twitter.com/Y8khTdNaDn