हेनरिक क्लासेन नहीं, बल्कि यह बल्लेबाज है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज, भारतीय पूर्व दिग्गज ने किया ऐलान

Who is Best T20 batter in the world cricket: भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) ने उस बल्लेबात के बारे में बात की है जिसे वो टी-20 (Best T20 batter) का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं. रायडू ने हॉट स्टार के साथ बात करते हुए अपनी राय दी. रायडू ने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को टी-20 का सबसे बेस्ट बल्लेबाज करार दिया है. बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ मैच में सूर्या ने कमाल की बल्लेबाजी की और 19 गेंद पर 40 रन की नाबाद पारी खेली. 40 रन की पारी के दौरान सूर्या ने 5 चौके और दो छक्के लगाए. सूर्या की पारी को देखकर रायडू ने रिएक्ट किया.

पूर्व सीएसके बल्लेबाज रायडू ने कहा, "अंबाती रायडू ने हॉट स्टार पर बात करते हुए कहा, "वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज हैं।. वह स्वीप शॉट को बखूबी खेल रहे हैं और बल्लेबाजी करते समय अपनी लय बनाए रखते हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 200 की स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए. उन्होंने न केवल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्कि अपने पूरे करियर में शानदार प्रदर्शन किया है. वह इस समय अपने शिखर पर हैं.

सूर्या ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 83 मैच खेलकर कुल 2598 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल है. ओवरऑल सूर्यकुमार यादव ने 318 मैच खेलकर 8276 रन बनाने में सफलता हासिल की है. टी-20 में सू्र्या के नाम अबतक कुल 6 शतक दर्ज है. आईपीएल की बात की जाए तो सूर्या ने 159 मैच में 3967 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक शामिल है.

इस सीजन आईपीएल में सूर्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और अबतक 9 मैच खेलकर 373 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल है. सूर्या आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इस समय तीसरे नंबर पर मौजूद हैं.