IND vs SA: "हमने टीम मीटिंग में..." अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद कप्तान सूर्या का बड़ा खुलासा, सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़त

Suryakumar Yadav Statement After Win vs SA: तिलक वर्मा (Tilak Varma Century) का शानदार पहले टी20 शतक ने तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 11 रन की जीत का आधार बना. भारत अब चार मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma IND vs SA 3rd T20I) 25 गेंद में 50 रन (3 चौके, 5 छक्के) और तिलक 56 गेंद में नाबाद 107 रन (8 चौके, 7 छक्के) ने भारत को छह विकेट पर 219 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. तिलक ने टी20 में अपना पहला शतक सिर्फ 51 गेंदों पर पूरा किया. हेनरिक क्लासेन (41, 22 गेंद, 1 चौका, 4 छक्के) और मार्को जेनसन (54, 17 गेंद, 4 चौके, 5 छक्के) के शानदार प्रयासों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा नहीं कर सका और दक्षिण अफ्रीका सात विकेट पर 208 रन पर सिमट गया.

जीत के बाद कप्तान सूर्याकुमार यादव ने कहा

बहुत खुश हूं. हमने टीम मीटिंग (Suryakumar Yadav on Game Plan after Win) में जिस बारे में बात की थी, हमने उसी तरह का क्रिकेट खेला, जिस पर हमने चर्चा की थी. यही हम तिलक वर्मा को करने के लिए कह रहे थे. वो फ्रैंचाइज़ी के लिए ऐसा करते हैं, वो नेट्स में ऐसा करते हैं. जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे बहुत खुश हूं. आक्रामकता और इरादे हमेशा बात करने के बारे में नहीं होते. जब मैं उन्हें इस तरह से बल्लेबाजी करते देखता हूं, तो लगता है उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है. मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं.

पहली बार हम मैदान पर 6-7 मिनट आगे थे. तिलक वर्मा (Suryakumar Yadav on Tilak Varma Play at number three) मेरे कमरे में आए और कहा कि मुझे नंबर 3 पर बल्लेबाजी दे दो, मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और मैंने कहा कि जाओ और खुद को साबित करो. उन्होंने इसके लिए कहा और इसे पूरा किया. उनके और उनके परिवार के लिए बहुत खुश हूं.