Video: अरे भईया! पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं? पाक फैन के सवाल पर सूर्या के जवाब ने लूटी महफिल

Suryakumar Yadav viral video with fan: चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) का आयोजन पाकिस्तान में होना है. लेकिन पाकिस्तान (Pakistan in Champions Trophy 2025) जाने के लिए भारतीय टीम तैयार नहीं है जिससे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भारत से बाहर भी करा सकता है. लेकिन अबतक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है. बता दें कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाने वाला है. ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या फैसला लिया जाता है. वहीं, इन सबके बीच सोशल मीडिया पर भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav viral video with Pakistani Fans) का एक वीडिय़ो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन ने उनसे पाकिस्तान न जाने को लेकर सवाल किया है. जिसपर भारत के टी20 कप्तान ने रिएक्ट किया है.

दरअसल, एक पाक फैन ने सूर्या से पूछा कि, मुझे एक बात बता सकते हैं कि आप लोग पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं जा रहे? इसपर सूर्यकुमार यादव ने रिएक्ट किया और जवाब देते हुए कहा, "अरे भईया..हमारे हाथ में थोड़ी है." सूर्या का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Pakistan Fans asking India's T20I Captain @surya_14kumar - Why won't he come to Pakistan ?



Answer--He won't be selected.

How will he go to Pakistan ?#ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/BgPlCcbROy