SMAT: मुंबई के कप्तान बने सू्र्यकुमार यादव, हार्दिक-मैक्सवेल भी टीम में, स्क्वाड में इन खिलाड़ियों को भी मिली जगह

इस साल की शुरुआत में भारत की टी20 टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद, सूर्यकुमार यादव अब आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में मुंबई टीम की कप्तानी करेंगे. यह टूर्नामेंट घरेलू T20 कैलेंडर का हिस्सा है. इस टूर्नामेंट में शार्दुल ठाकुर की भी वापसी हो रही है, जो उंगली की चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में नहीं खेल पाए थे. 16 खिलाड़ियों की इस टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है. सरफराज खान, शिवम दुबे और तुषार देशपांडे जैसे सितारे भी टीम का हिस्सा हैं. इस टीम में किसी उप-कप्तान की घोषणा नहीं की गई है.

पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर ने सभी फॉर्मेट में मुंबई की कप्तानी की थी, लेकिन इस बार मुंबई ने कप्तानी की जिम्मेदारी बांट दी है. रणजी ट्रॉफी के लिए सिद्धेश लाड को कप्तान बनाया गया था, और मुंबई ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार चार जीत के साथ की है. वहीं, टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जो रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं थे.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में सूर्यकुमार यादव ने कहा,"मुंबई का प्रतिनिधित्व करना हमेशा ही बहुत गर्व की बात होती है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस प्रतिभाशाली टीम की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है. मुंबई की क्रिकेट विरासत बहुत समृद्ध रही है और यहां जीतने की संस्कृति है. हम इन परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे. हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और शानदार युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है. मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी टीम एकजुट होकर, पूरे जोश के साथ खेलेगी और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी. हमारा लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना और ट्रॉफी अपने नाम करना है."

सूर्यकुमार ने आखिरी बार आधिकारिक क्रिकेट IPL में खेला था, जब वे मार्च में घरेलू सरजमीं पर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम के कप्तान थे. आईपीएल खत्म होते ही, चयनकर्ताओं ने उन्हें टी20 टीम से बाहर कर दिया और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बना दिया. आईपीएल में, जब मुंबई इंडियंस नौवें स्थान पर रही थी, तब सूर्यकुमार ने 13 पारियों में 270 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने मुंबई टी20 लीग में हिस्सा लिया और रणजी ट्रॉफी के दौरान मुंबई में क्लब क्रिकेट भी खेला.

ठाकुर अगस्त के दूसरे भाग में दलीप ट्रॉफी खेलने के बाद फिर से मैदान पर वापसी कर रहे हैं. उन्हें रणजी ट्रॉफी में खेलना था, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ट्रेनिंग के दौरान उनकी दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चोट लग गई, जिस वजह से वे चार रेड-बॉल मैच नहीं खेल पाए. टीम में एक नया नाम मैक्सवेल स्वामीनाथन का है, जो 27 वर्षीय स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. स्वामीनाथन ने मुंबई T20 लीग में चैंपियन टीम 'मराठा रॉयल्स' के लिए खेला था, जहां वे लाड और देशपांडे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं.

SMAT की शुरुआत 14 नवंबर से हो रही है, और उस दिन कोलकाता में मुंबई का पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ होगा. मुंबई को ग्रुप D में रखा गया है, जिसमें बाकी टीमें गुजरात, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अथर्व अंकोलेकर, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, दिव्यांश सक्सेना, मैक्सवेल स्वामीनाथन, सुवेद पारकर, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, मोहित अवस्थी, साईराज पाटिल, सिल्वेस्टर डिसूजा, शिवम दुबे, हार्दिक तमोरे.

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