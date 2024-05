T20 WC 2024: शाहिद अफरीदी के एंबेसडर बनने पर पाकिस्तानी पत्रकार ने कसा तंज, तो सुरेश रैना ने किया जबरदस्त पलटवार

Suresh Raina: आईपीएल 2024 के तुरंत बाद यानि की 2 जून से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी ने पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए टूर्नामेंट एंबेसडर घोषित किया गया है, जो वेस्टइंडीज और यूएसए में आयोजित किया जाएगा. इस घोषणा के साथ, अफरीदी राजदूतों के एक प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो गए हैं, जिसमें भारत के दिग्गज युवराज सिंह, 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल और पृथ्वी के सबसे तेज़ आदमी उसेन बोल्ट शामिल हैं. अफरीदी टी20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के सबसे यादगार पलों का पर्याय हैं उन्होंने 2007 में उद्घाटन टूर्नामेंट के फाइनल तक की यात्रा और 2009 संस्करण में उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi T20 WC 2024 Ambassador) को एंबेसडर घोसित करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पाकिस्तानी पत्रकार ने सुरेश रैना का जिक्र करते हुए लिखा, आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को टी 20 विश्व कप के लिए एंबेसडर नियुक्त किया है, हैलो सुरेश रैना?

ICC has named Shahid Afridi as ambassador for ICC T20 World Cup 2024. Hello Suresh Raina ? pic.twitter.com/IvHOIYoJ8j

पाकिस्तानी पत्रकार ने यूट्यूब वीडियो में ये दावा किया है की रैना ने कमेंट्री के दौरान शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाया था अपने सीनियर खिलाड़ी का मजाक बनाया था.

I'm not an ICC ambassador, but I have the 2011 World Cup at my house. Remember the game at Mohali? Hope it brings back some unforgettable memories for you. https://t.co/5H3zIGmS33