IND vs SA Final: 'ये तीन तो...', फाइनल मुकाबले से पहले गावस्कर ने चुना 'X फैक्टर', इनपर रहेंगी निगाहें

Sunil Gavaskar on IND vs SA T20 WC 2024 Final X Factor: टी20 विश्व कप 2024 में खिताबी जंग में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने है. एक यादगार टूर्नामेंट अपने समापन के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव और बड़े उलटफेर देखे गए. बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका और भारत की खिताबी मुकाबले में टक्कर होगी. यहां कि पिच पर गेंद और बल्ले के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिलती है. शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, तो वहीं मिडिल ओवर्स में स्पिनर भी अपना जलवा दिखाते हैं.



सुनील गावस्कर ने 'स्टार स्पोर्ट्स' (Sunil Gavaskar Prediction on IND vs SA Final) पर अपनी बात रखते हुए कहा की मेरे ख्याल से भारत और अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबले में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर आज निगाहें रहेंगी, इस क्रम में सबसे पहला नाम उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा (Sunil Gavaskar on Rohit Sharma) का लिया, उन्होंने कहा की रोहित शर्मा टीम का हमेशा सामने से नेतृत्व करते हैं और उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी का जौहर इस टूर्नामेंट में सबने देखा है.

Two unbeaten teams, numerous stars 🌟#SunilGavaskar highlights three players crucial to watch in the #T20WorldCup2024 👀



Who will shine in their quest to clinch the top T20 prize❓



Don't miss the big #Final 👉 #INDvSA | TOMORROW, 6 PM | #T20WorldCupOnStar pic.twitter.com/RvuzltNnZw