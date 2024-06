"मत कराओ मैच यदि ऐसा...", बारिश की वजह से भारत-कनाडा मैच हुआ रद्द तो भड़के सुनील गावस्कर

Sunil Gavaskar angery reaction on ICC: (T20 World cup 2024) भारत और कनाडा (India vs Canada) के बीच मैच मैदान गीला होने के रद्द कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय टीम ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच नहीं खेल पाई. बता दें कि दोनों टीमों के बीच मैच फ्लोरिडा में होना था लेकिन वहां बारिश ने मैच का मजा ही बिगाड़ कर रख दिया. हालांकि भारतीय टीम (Indian team in Suepr 8) पहले ही सुपर 8 में पहुंचने में सफल रही है लेकिन अगर यह मैच अहम होता तो यकीनन टीम इंडिया को नुकसान हो सकता था. वहीं, मैच न होने के बाद भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) भड़क गए हैं. गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए आईसीसी को फटकार लगाई है. गावस्कर का मानना है कि यदि बारिश की संभावनाएं होती है तो मैच के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था. दरअसल, फ्लोरिडा में मैच होना था लेकिन मैदान गीला होने के कारण मैच को रद्द करना पड़ा था.

ऐसे में गावस्कर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "ICC से अनुरोध है कि उसे ऐसे मैचों की मेजबानी नहीं करनी चाहिए, जहां पूरे मैदान को कवर करने के लिए कोई कवर न हो. आप पिच को कवर नहीं कर सकते और मैदान के दूसरे हिस्सों को गीला होने दे सकते हैं.. बहुत से लोग टॉप सितारों को एक्शन में देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया.. ऐसा नहीं होना चाहिए,"

वहीं, पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी पोस्ट शेयर कर अपनी राय रखी है. माइकल वॉन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "हमारे पास पूरे मैदान को कवर करने के लिए कवर क्यों नहीं हैं, खेल में बहुत पैसा है, फिर भी हम गीले आउटफील्ड के कारण खेल रद्द करना पड़ रहा है. यह मेरी समझ से परे है.."

How we don't have more covers to cover all the ground is beyond me .. all the money in the game yet we still get games called off for wet outfields !!!! #T20WorldCup #USA