ZIM vs PAK: पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम ने रचा इतिहास, टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Sufiyan Muqeem equal World Record in T20I: पाकिस्तानी सुफियान मुकीम (Sufiyan Muqeem) ने टी-20 इंटरनेशनल में ऐतिहासिक कमाल कर दिया है. सुफियान मुकीम (Sufiyan Muqeem) ने टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. मुकीम ने जिम्बाबे (ZIM vs PAK, 2nd T20I) के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गजब की गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 5 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे. सुफियान मुकीम ने 2.4 ओवर में 5-3 के शानदार प्रदर्शन के साथ टी20 इतिहास में किसी भी पूर्ण सदस्य देश के गेंदबाज की ओर से सबसे किफायती पांच विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

वह टेस्ट खेलने वाले देश के केवल चौथे और पाकिस्तान के पहले गेंदबाज बन गए, जिन्होंने पांच रन से कम देकर पांच विकेट लेने का कमाल किया है. उनसे पहले ऐसा कारनामा श्रीलंका के रंगना हेराथ, राशिद खान और भारत के भुवनेश्वर कुमार ने किया था. (Five-Wicket Hauls In T20Is While Conceding Less Than 5 Runs ,Full Member Nation)

T20I मैचों में 5 रन से कम देकर पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज (पूर्ण सदस्य देश)

गेंदबाज टीम बनाम गेंदबाजी की रन दिए विेकेट साल रंगना हेराथ श्रीलंका न्यूजीलैंड 3.3 3 5 2014 सुफियान मुकीम पाकिस्तान जिम्बाब्वे 2.4 3 5 2024 राशिद खान अफगानिस्तान आयरलैंड 2.0 3 5 2017 भुवनेश्वर कुमार भारत अफगानिस्तान 4.0 4 5 2022

इसके अलावा मुकीम इंटरनेशनल स्तर पर सबसे छोटे प्रारूप में पांच विकेट लेने वाले इतिहास के केवल तीसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी बना दिया है.

T20I में पाकिस्तान के गेंदबाजों की ओर से सर्वश्रेष्ठ आंकड़े (Best Bowling Figures In T20Is by Pakistan Bowlers)

सुफियान मुकीम: जिम्बाब्वे के खिलाफ 2.4 ओवर में 5/3

उमर गुल: इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर में 5/6

उमर गुल: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2.2 ओवर में 5/6

इमाद वसीम: वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 ओवर में 5/14

उमर गुल: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर में 4/8

वहीं, मैच की बात करें तो पहले जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी की थी और 12.4 ओवर में केवल 57 रन देकर ऑल आउट हो गई. इसके बाद पाकिस्तान की टीम 5.3 ओवर में 61 रन बनाकर मैच को जीत गई. पाकिस्तान ने दूसरा टी-20 मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है. पहले टी-20 में भी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया था. सीरीज में तीन मैच खेले जाने वाले हैं.