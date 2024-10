कोहली-सचिन नहीं बल्कि यह दिग्गज है दुनिया का सबसे तगड़ा बल्लेबाज, स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने बताया

Stuart Broad on ultimate batsman in world cricket : इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (Stuart Broad) ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जिसे वो बेस्ट मानते हैं. स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए ब्रॉर्ड ने विश्व क्रिकेट के सबसे अल्टीमेट बल्लेबाज (Ultimate batsman in world cricket) का नाम बताया है. ब्रॉर्ड ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया है. पूर्व इंग्लैंड तेज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट के सबसे 'अल्टीमेट बल्लेबाज' के तौर पर ब्रायन लारा (Stuart Broad on Brian Lara) का नाम लिया है. बल्लेबाज के अलावा ब्रॉर्ड ने जेम्स एंडरसन को दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज करार दिया है. ब्रॉर्ड ने बल्लेबाज औऱ गेंदबाज के अलावा बेस्ट विकेटकीपर, स्पिनर, और बेस्ट फील्डर का भी ऐलान किया है. इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज ने बेस्ट विकेटकीपर के तौर पर ऑस्ट्रे्लिया के एडम गिलक्रिस्ट को चुना है. वहीं, बेस्ट फील्डर के लिए ब्रॉर्ड की पसंद इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड बने बने.

इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉर्ड के करियर की बात करें तो इस गेंदबाज ने अपने टेस्ट करयिर में (Stuart Broad Profile) 167 मैच में 604 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे में ब्रॉर्ड ने 121 मैच में 178 विकेट लेने का कमाल कर किया है. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में ब्रॉर्ड ने 65 विकेट चटकाए थे.

Stuart Broad को इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज के तौर पर जाना जाता है, ब्रॉर्ड और एंडरसन ने मिलकर इंग्लैंड के लिए 138 टेस्ट मैच एक साथ खेले और इस दौरान 1039 विकेट लिए थे. जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

दूसरी ओर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज लारा ने अपने टेस्ट करियर में 131 मैच में 11953 रन बनाए जिसमें 34 शतक औऱ 48 अर्धशतक शामिल थे. लारा ने 299 वनडे में 10405 रन बनाने का कमाल किया था. लारा के नाम वनडे में 19 शतक और 63 अर्धशतक दर्ज है.

ये भी पढ़ें- IND vs BAN: सूर्यकुमार यादव ने भारत के इस खिलाड़ी को बताया टी-20 में भारत का 'X' फैक्टर