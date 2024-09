BGT: स्टीव वॉ ने बताया टीम इंडिया इन दो खिलाड़ियों के दम पर बन सकती है बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की चैंपियन

Steve Waugh Prediction on IND vs AUS Border-Gavaskar Trophy: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ ने कहा कि जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली (Steve Waugh on Virat and Burrah) का प्रदर्शन पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाएगा. 2024-25 के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पर्थ, एडिलेड (गुलाबी गेंद का खेल), ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में पांच महत्वपूर्ण मैचों की सीरीज में आमने-सामने होंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा.

"यह दो बेहतरीन टीमों के बीच एक अच्छी सीरीज होगी, जो बराबर की टक्कर की होंगी. भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में जीतने का अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास बहुत मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है. बुमराह, सिराज और शमी के साथ, उनके पास एक बेहतरीन पेस अटैक है, और उनके पास जडेजा, अश्विन और कुलदीप जैसे कई अच्छे स्पिनर भी हैं, लेकिन मुख्य बात जसप्रीत बुमराह का गेंद से प्रदर्शन और विराट कोहली का बल्ले से प्रदर्शन होगा. बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, वे जितने अधिक विकेट लेंगे, भारत के सीरीज जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी," वॉ ने आईएएनएस से कहा.

"हमने विदेशी परिस्थितियों में विराट का प्रदर्शन देखा है. भारतीय बल्लेबाजी उन पर निर्भर करती है, इसलिए वे कमान संभालेंगे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक बहुत अच्छी टीम है, जिसका गेंदबाजी आक्रमण मजबूत है. इसलिए, दो उच्च गुणवत्ता वाली टीमों के साथ, मुझे उम्मीद है कि यह एक बेहतरीन सीरीज होगी," उन्होंने कहा.

भारत इस साल की सीरीज में हाल ही में बॉर्डर-गावस्कर मुकाबलों में अपने दबदबे के दम पर उतरेगा, जिसमें पिछले चार मुकाबलों में जीत दर्ज की गई है, जिसमें 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर दो ऐतिहासिक सीरीज जीत शामिल हैं. इन जीतों ने प्रतिद्वंद्विता में शक्ति संतुलन को बदल दिया है, जिसमें भारत के पास अब 10 सीरीज जीत हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास पांच हैं. ऑस्ट्रेलिया की आखिरी सीरीज जीत 2014-15 में हुई थी, जबकि भारतीय धरती पर उनकी आखिरी जीत 2004-05 में हुई थी.

आगामी सीरीज, जो 22 नवंबर से 7 जनवरी, 2025 तक चलेगी, में प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई स्थल शामिल होंगे. पर्थ में पहले टेस्ट के बाद, टीमें 6 से 10 दिसंबर तक दूसरे टेस्ट के लिए एडिलेड ओवल की यात्रा करेंगी, जो सीरीज का एकमात्र डे-नाइट टेस्ट होगा. तीसरा टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक ब्रिस्बेन के गाबा में होगा, इसके बाद 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बहुप्रतीक्षित बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा. श्रृंखला का समापन 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अंतिम टेस्ट के साथ होगा.