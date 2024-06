"वह बिल्कुल उनकी की तरह है..", CSK के कोच फ्लेमिंग ने भारत के इस खिलाड़ी को बताया दूसरा 'कपिल देव'

Stephen Fleming on Shivam Dube: भारतीय टीम आयरलैंड (IND vs IRE T20 World Cup 2024) के खिलाफ मैच खेलकर टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. आयरलैंड के खिलाफ भारत की इलेवन (India Playing XI in T20 World Cup 2024) में शिवम दुबे (Kapil Dev Vs Shuivam Dube) को मौका मिलेगा या नहीं, इसके लेकर बहस तेज हो गई है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स के कोच स्टीफन प्लेमिंग ने दुबे को भारतीय इलेवन में खेलने की वकालत की है. फ्लेमिंग ने दुबे की गेंदबाजी की तुलना कपिल देव से की है. बता दें कि इस सीजन आईपीएल में दुबे ने सीएसके के लिए बल्ले से काफी रन बनाए थे. हालांकि उन्हें ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकिन उनकी गेंदबाजी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में सीएसके के कोच फ्लेमिंग ने दुबे की गेंदबाजी को लेकर बात की और कहा कि, "यदि वो अपने हुनर के अनुसार गेंदबाजी करने में सफल रहे तो उनकी गेंदबाजी कपिल देव की तरह होगी."