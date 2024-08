Sri Lanka vs India 3rd ODI: रियान ने पहले ही वनडे में फिर से किया यह कमाल, इन मिड्ल ऑर्डर सितारों पर मंडराया खतरा

Riyan Prag did it again: श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में गौतम गंभीर ने वह फैसला लिया, जो श्रीलंका की पिचों को देखते हुए पिछले मैचों में किया जाना चाहिए था. बहरहाल, गौतम थोड़ा देर जरूर आए, लेकिन उनका तीसरे वनडे में रियान पराग (Riyan Parag) को उनका वनडे करियर का आगाज करना पूरी तरह कारगर रहा. रियान ने खेले पहले ही वनडे मैच में साफ-साफ बता दिया कि वह आने वाले दिनों में कई दिग्गजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं. यह अब इस पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रबंधन किस क्रम पर बैटिंग कराता है और वह कैसा प्रदर्शन करते हैं. भारत ने आखिरी मैच में केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत, तो अर्शदीप की जगह रियान पराग को इलेवन का हिस्सा बनाया.

"A moment to treasure forever”



Riyan Parag's ODI debut is a remarkable milestone, made even more unforgettable by receiving his debut cap from the one and only Virat Kohli - his idol and inspiration.



1/2 pic.twitter.com/M7Fsota8v4