T20 World Cup 2024: "चोकर्स' का टैग हटाकर साउथ अफ्रीकी टीम पहुंची फाइनल में, अब इतिहास रचने से महज एक कदम दूर

South Africa reached T20 World Cup Final: साउथ अफ्रीकी टीम को "चोकर्स" कहा जाता रहा है. लेकिन इस बार इस टीम ने इतिहास रच दिया. पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीकी टीम ने एक हद तक चोकर्स का टैग हटा दिया है. हालांकि इस टीम को फाइनल मैच खेलना है. फाइनल मैच जीतने के बाद भी यह बात कहा जा सकेगा कि चोकर्स का टैग अफ्रीकी टीम ने मिटा दिया है. बता दें कि साउथ अफ्रीकी टीम का परफॉर्मेंस टी-20- वर्ल्ड कप में शानदार रहा है. गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक, हर एक डिपार्मेंट में टीम ने अच्छा खेल दिखाया है.

South Africa's nightmare of the World Cup Semi-final started in 1992 and it ended at Trinidad in 2024, the wait for 32 long years.



- MARKRAM & HIS BOYS. 🫡 pic.twitter.com/jkhdT1gRQh