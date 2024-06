Smriti Mandhana: मंधाना ने वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला बैटर बनीं

Smriti Mandhana World recrord: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया, मंधाना तीन मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं.मंधाना ने पहले मैच में 127 गेंद पर 117 रन बनाए थे , फिर दूसरे वनडे में उन्होंने 120 गेंद पर 136 रन की पारी खेली थी. इसके बाद तीसरे मैच में मंधानाने 90 रन की पारी खेलकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया.

3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला किकेटर

स्मृति मंधाना - 343 रन vs साउथ अफ्रीका, 2024

लौरा वोल्वार्ड्ट - 335 रन vs श्रीलंका, 2024

हेली मैथ्यूज - 325 रन, vs पाकिस्तान, 2024

सिद्रा अमीन - 277 रन, vs आयरलैंड, 2022

नेट साइवर-ब्रंट - 271 रन, vs ऑस्ट्रेलिया, 2023