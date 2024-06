T20 World Cup 2024: क्या भारत पर अब भी मंडरा रहा है सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा ? जानें क्या है पूरा समीकरण

दरअसल, यदि ऑस्ट्रेलियाई टीम, भारतीय टीम को बड़े अंतर से हरा देती है और अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश पर बड़े अंतर से जीत हासिल करती है तो सारा पेंच रन रेट पर होगा. इस समय भारतीय टीम का रन रेट +2.425 है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का +0.223 है. इसके अलावा अफगानिस्तान का -0.650 है. रन रेट के मामले मे इस समय भारतीय टीम टॉप पर है लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने कुछ बड़ा करिश्मा कर दिखाया तो रन रेट के मामले में टीम इंडिया इन दोनों टीमों से पिछड़ सकती है .

