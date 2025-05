Smriti Mandhana : स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, 'स्पेशल शतक' पूरा कर मचाई खलबली

Sri Lanka Womens Tri-Nation Series, 2025 : श्रीलंका में आयोजित हो रहे महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज के चौथे मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में मैदान पर उतरते ही स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने भारतीय महिला वनडे के इतिहास में बड़ा कारनामा कर दिखाया. Smriti Mandhana भारतीय महिला वनडे के इतिहास में 100 मैच खेलने वाली सातवीं महिला क्रिकेटर बन गईं हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा भारतीय महिला वनडे क्रिकेट में मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, दीप्ति शर्मा ने किया था. (Most matches for India in WODIs)

महिला वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक मैच (Most matches for India in WODIs)

232 - मिताली राज

204 - झूलन गोस्वामी

144 - हरमनप्रीत कौर

127 - अंजुम चोपड़ा

116 - अमिता शर्मा

104 - दीप्ति शर्मा

100- स्मृति मंधाना

मंधाना के करियर की बात करें तो अबतक 100 मैच में 4306 रन बनाई हैं जिसमें उनके नाम 10 शतक और 30 अर्धशतक शामिल है. बता दें कि भारत के लिए महिला वनडे में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है. मिताली राज ने 232 मैच भारत के लिए खेलने का कमाल किया है. झूलन गोस्वामी ने 204 मैच खेले हैं. झूलन गोस्वामी और मिताली ऐसी दो महिला भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनके नाम 200 वनडे मैच खेलने का कमाल दर्ज है.

त्रिकोणीय सीरीज की बात करें तो भारतीय महिला टीम इस समय टॉप पर है, भारतीय महिला टीम ने दो मैच खेलकर दोनों में जीत हासिल की है. वहीं, 2 में से 1 जीत के साथ श्रीलंका दूसरे और साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारने के बाद तीसरे स्थान पर है. त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल 11 मई को खेला जाना वाला है.